Буденна страва чи делікатес: борщ дорожчає як на дріжджах

За останні чотири місяці овочі борщового набору здорожчали у майже 1,5 рази. Чого чекати від цін далі, та чи вистачить улюбленої національної страви на усіх бажаючих, розбирався УНІАН.

Легендарний борщ, віднедавна віднесений до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, за останні місяці відчутно здорожчав. Все через зростання цін на овочі, які складають основу улюбленої страви.

Традиційно взимку запаси складових "борщового набору" у сховищах українських виробників та продавців поступово вичерпуються, що призводить до їхнього здорожчання. Крім цього, на ціни суттєво впливає ще й ряд інших факторів.

Так, в перший рік повномасштабної війни шаленими темпами зросла вартість цибулі. Основною причиною цього стала окупація росіянами частини південної України, яка до того була головним постачальником цього популярного овоча по країні.

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Тепер цінових максимумів сягає картопля, тому що в Україні її цьогоріч посадили напрочуд мало (адже минулого року бульбу вирощувати було не вигідно, до того ж багато господарств у намірі покрити дефіцит переорієнтувалися на вирощування цибулі). Разом з тим, на даний час запаси картоплі вітчизняного виробництва вичерпуються. Через це доводиться завозити цей овоч з-за кордону, а там його вартість, хоча й не значними темпами, але також зростає (а ще до ціни додаються сучасні проблеми з логістикою).

Тож наразі купівля цих продуктів лягає важчим тягарем на плечі кінцевих споживачів. Легшою ситуація видається лише для тих людей, які мають змогу вирощувати овочі самостійно, та в яких ще лишився запас "міцності" з літа.

"Ми в цьому сезоні картоплю і цибулю вирощували самостійно, добре, що в нас для цього на дачі є присадибна ділянка. Тому зараз їхні запаси в нас ще є, сподіваюсь, до нового сезону вистачить", – розповідає кореспонденту УНІАН мешканка Київщини Марина Андріївна.

Втім, таку змогу мають не усі. А чи вистачить складових "борщового набору" решті українців, та яких висот сягнуть ціни до моменту збирання овочів нового врожаю?

Витрати на деякі інгредієнти зростають

За період повномасштабної війни ціни на борщові інгредієнти на українському ринку суттєво змінилися, адже овочевий ринок в Україні зазнав кількох суттєвих потрясінь.

"На ринку овочів ситуація, з одного боку, погіршилась, адже левову частку пропозиції ми раніше отримували з південних регіонів України, й після окупації частини цих територій – ціни зросли суттєво. З іншого боку, це дало поштовх іншим областям розвивати овочевий напрямок. 2023 рік показав, наскільки готові фермери та підприємства долучитися до овочевого виробництва", – розповідає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За його словами, збільшувати вирощування городини взялись на усіх тилових територіях України.

"Найбільш гучно за останній рік себе демонстрували Львівська, Вінницька, Рівненська, Тернопільська, Київська області", – уточнює експерт.

За даними керівниці відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяни Попович, станом на початок січня, ціни на усі овочі "борщового набору", окрім цибулі та моркви, зросли на близько 20% у річному вимірі.

Так, найбільше зросла в ціні картопля – за рік вона подорожчала в 3,5 рази і її гуртова вартість наразі складає 14-15,5 гривень за кілограм. До українських супермаркетів вона надходить за більшими цінами. Так, у мережі "Сільпо" сьогодні можна придбати білу картоплю за ціною 26 грн/кг.

Наступними по темпам здорожчання йдуть буряк та капуста, які у закупівлі коштують 10-11 грн за кілограм, що на 20% дорожче, ніж рік тому. У тому ж "Сільпо" на сьогодні ці овочі можна придбати за 17 та 55 грн/кг.

Водночас, цибуля, що минулоріч била усі можливі й неможливі цінові рекорди, в порівнянні із минулим роком подешевшала на понад двічі та коштує 11,5-12,5 гривень за кулограм у гуртовій закупівлі, та у діапазоні 14-20 грн/кг у супермаркетах.

А морква на тепер у гурті коштує 10-11 грн за кілограм – на 48% дешевше, ніж в січні минулого року. У "Сільпо" кілограм моркви можна придбати не набагато дорожче – усього за 14 гривень.

Втім не варто очікувати, що надалі ціни на ці продукти стабілізуватимуться чи навіть знижуватимуться. За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця зими 2024 року очікується незначне здорожчання овочевих. Вони прогнозують, що більшість складників борщу здорожчають на 2-4 відсотки проти показників першої половини січня. Ймовірно, що найбільше може зрости ціна на ріпчасту цибулю – на 7% – через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції.

"Помітного зниження цін слід очікувати з урожаєм овочів відкритого ґрунту у новому сезоні. Втім, це, звісно, залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики", – підкреслює завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало.

Вартість традиційної страви

А скільки ж нині загалом коштуватиме приготування борщу?

За традиційним рецептом, борщ готується на основі свинини, а точніше - свинних ребер. Щоб отримати 3,5-4 літри борщу, цього інгредієнта треба взяти приблизно 600 грамів. Далі йде овочева складова – це 400 г картоплі, 200 г моркви, 400 г буряку, 300 г капусти та 150 г цибулі.

Нині, щоб приготувати цю страву за наведеним рецептом, згідно з даними порталу Мінфін, треба витратити близько 180,5 гривень. Найдорожчим інгредієнтом є свинина – 108,3 гривень. Якщо ж готувати вегетаріанський борщ, то він обійдеться в 72,2 гривень.

Для порівняння, у вересні 2023 року, коли збір врожаю добігав кінця, і ціни на овочі були мінімальними, кастрюлька м’ясного борщу, за розрахунками аналітиків сервісу zakaz.ua, вартувала близько 165,9 гривень, а без свинини – 49 грн.

Таким чином, за майже чотири місяці борщ з м'ясом здорожчав на майже 9%, а вегетаріанський – аж на 47% (тобто майже у півтора рази).

Що керує "борщовими" цінами

В умовах війни додалось більше чинників для коливання цін. Взяти хоча б те, що під російською окупацією лишається значна частина виробничих потужностей, з яких раніше стабільно постачались овочі гарної якості і за прийнятними цінами. Проте є й ряд інших факторів.

"На цінові коливання впливають кілька факторів. По-перше, температура. В холодний період часу, особливо взимку, створюються додаткові витрати на зберігання, що підтримує ціну. По-друге, ціни на паливо. По-третє, закупівельні ціни на ринках експортерів", – пояснюють в УКАБ.

Крім цього, як додають в Інституті аграрної економіки, на формування цін на овочі впливають підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників.

Але не зважаючи на нестабільність цін на "борщовий набір" та їхні періодичні шалені зростання, українці продовжують купувати інгредієнти та готувати свою улюблену традиційну страву.

"Стосовно попиту, то борщовий набір користується популярністю весь рік, адже культура споживання українцями борщу не піддається сезонності", – говорить директорка департаменту фреш мережі VARUS Катерина Нічаєва.

Така ж ситуація прослідковується і в АТБ.

"Овочі борщового набору відносяться до категорії товарів першої необхідності, отже попит на цю продукцію залишається на стабільно високому рівні", – зазначили в компанії.

Чи вистачить запасів

Окрім цін на "борщові" овочі, споживачів турбує також і їхня доступність – чи вистачить запасів на усіх. Експерти і ритейлери заспокоюють: борщ буде з чого готувати!

За попередніми оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у 2023 році виробництво овочів сягнуло 8, а картоплі – 20,5 мільйонів тонн.

"Це хоча й дещо нижче показників довоєнного 2021 року – менше на 19% та 4% відповідно, втім, практично дорівнює урожаю 2022 року. Отже загрози дефіциту овочів не очікується", – прогнозують експерти.

На думку експертів УКАБ, власних запасів овочів нам вистачить до кінця лютого, і скоро ми увійдемо в період їхнього активного імпорту. Водночас, у мережі АТБ дають інші оцінки: на їхню думку, активний імпорт розпочнеться ближче до середини весни.

"На сьогодні ситуація відносно стабільна, більшість фермерів адаптувалися та відновили обсяги вирощування за рахунок релокації до центральних регіонів. Практично весь обсяг борщового набору закуповується в українських виробників", – розповідають у мережі супермаркетів.

Тож наразі любителям борщу панікувати не варто – інгредієнтів улюбленої страви точно вистачить на усіх бажаючих. Втім, на "смачні" ціни поки очікувати не доводиться.

Альона Кириченко